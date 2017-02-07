Valentine’s Day Giveaway- Get Qualified!

|BEGINNING MONDAY, FEBRUARY 6TH 2017 AND CONTINUING THROUGH FRIDAY, FEBRUARY 10TH 2017, KOZZ LISTENERS 21 AND OLDER CAN WIN A 4FT LONG STEM ROSE FROM BUMBLEBEE BLOOMS AND A HEART SHAPED PEPPERONI PIZZA FROM PAPA MURPHY’S. PRIZES PROVIDED FOR PROMOTIONAL PURPOSES ARV: $45.00 AND QUALIFY FOR A CHANCE TO WIN A GRAND PRIZE OF A $250 GIFT CARD FROM MICHAEL’S & SON’S FINE JEWELRY AND NATIVE AMERICAN ART PROVIDED FOR PROMOTIONAL PURPOSES ARV: $250.00. TO QUALIFY, LISTEN WEEKDAYS BETWEEN 6A AND 10A TO 105.7 KOZZ, WHEN PROMPTED BE CALLER #11 AT 775-793-1057. ONE GRAND PRIZE WINNER WILL BE CHOSEN AT RANDOM FROM ALL QUALIFIERS ON MONDAY FEBRUARY 13TH 2017. WINNER WILL BE NOTIFIED VIA PHONE. NO PURCHASE NECESSARY. WINNER MUST PROVIDE A VALID U.S. GOVERNMENT ISSUED PHOTO ID TO CLAIM PRIZES. VOID WHERE PROHIBITED BY LAW. PRIZE IS NON TRANSFERABLE, PRIZE IS NOT REDEEMABLE FOR CASH. SPONSOR RESERVES THE RIGHT TO SUBSTITUTE PRIZE OF ANOTHER OF EQUAL OR GREATER VALUE. RULES ARE SUBJECT TO CHANGE. ENTRANTS AGREE TO INDEMNIFY AND HOLD HARMLESS LOTUS RADIO CORP., BUMBLEBEE BLOOMS, MICHAEL’S & SON’S FINE JEWELRY AND NATIVE AMERICAN ART AND ALL PARTICIPATING SPONSORS, THEIR RESPECTIVE AFFILIATES, DIRECTORS, OFFICERS, AGENTS, STAFF, ADMINISTRATORS, ASSIGNS FROM ANY AND ALL LIABILITY, LOSS, COST, DAMAGE, INJURY OR DEATH, INCLUDING ATTORNEYS’ FEES ARISING OUT OF, RELATING TO OR IN CONNECTION WITH PARTICIPATING IN THE PROMOTION/CONTEST AND/OR ACCEPTING THE PRIZE. IF THE ACCUMULATIVE VALUE OF PRIZES WON ACROSS ALL LOTUS RADIO CORP. STATIONS IN THE CALENDAR YEAR IS GREATER THAN $600, WINNER RESPONSIBLE FOR ALL APPLICABLE TAXES INCLUDING FEDERAL INCOME TAXES. EMPLOYEES, THOSE DOMICILED WITH, AND THE IMMEDIATE FAMILIES OF EMPLOYEES OF LOTUS RADIO CORP., BUMBLEBEE BLOOMS, MICHAEL’S & SON’S FINE JEWELRY AND NATIVE AMERICAN ART , RADIO STATIONS LICENSED IN THE RENO TSA AS DEFINED BY NEILSON AND PARTICIPATING SPONSORS ARE INELIGIBLE. THESE RULES ARE AVAILABLE AT THE KOZZ STUDIOS LOCATED AT 690 EAST PLUMB LANE SUITE 100, RENO NV 89512.